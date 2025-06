Littérature découvrir la lecture à voix haute Local de Oui, Vivre en Outre-Seille Metz 21 juin 2025 14:00

Portes ouvertes de l’atelier de lecture à voix haute d’Hélène Aviotte-Daurel qui a lieu deux mardis par mois de 14h à 16h30 dans le Local de l’association.

Intermèdes musicaux de Paul et son orgue et pot de l’amitié pour fêter la musique, la lecture et l’été !Tout public

Local de Oui, Vivre en Outre-Seille 60 rue des Allemands

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Open house for Hélène Aviotte-Daurel’s read-aloud workshop, held two Tuesdays a month from 2pm to 4:30pm at the association’s premises.

Musical interludes by Paul and his organ and a pot de l’amitié to celebrate music, reading and summer!

German :

Offene Türen des Vorleseateliers von Hélène Aviotte-Daurel, das an zwei Dienstagen im Monat von 14:00 bis 16:30 Uhr im Local der Vereinigung stattfindet.

Musikalische Intermezzi von Paul und seiner Orgel und ein Umtrunk, um die Musik, das Lesen und den Sommer zu feiern!

Italiano :

Apertura del laboratorio di lettura ad alta voce di Hélène Aviotte-Daurel, che si svolge due martedì al mese dalle 14.00 alle 16.30 presso la sede dell’associazione.

Intermezzi musicali di Paul e del suo organo e un aperitivo per festeggiare la musica, la lettura e l’estate!

Espanol :

Jornada de puertas abiertas del taller de lectura en voz alta de Hélène Aviotte-Daurel, que tiene lugar dos martes al mes de 14:00 a 16:30 en los locales de la asociación.

Interludios musicales a cargo de Paul y su órgano y una copa para celebrar la música, la lectura y el verano

