Littérature Feridun Zaimoğlu : Sohn ohne Vater Maison Heinrich Heine Paris

Quand le narrateur apprend la mort de son père, il décide de se

lancer dans un roadtrip à travers l’Europe pour rejoindre sa mère en

Turquie depuis Kiel, au nord de l’Allemagne. Ce voyage est aussi un

temps d’introspection, au cours duquel il parcourt ses souvenirs, la vie

de son père, explore sa propre tristesse et éprouve son deuil.

Cette rencontre sera l’occasion pour l’auteur de présenter ce récit,

où autobiographie et fiction sont entremêlées, et d’évoquer plus

largement son œuvre.

En coopération avec Litterallea

Traduction simultanée

Rencontre avec l’auteur Feridun Zaimoğlu à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Sohn ohne Vater ».

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

