Littérature Feridun Zaimoğlu : Sohn ohne Vater Maison Heinrich Heine Paris mardi 9 décembre 2025.
Quand le narrateur apprend la mort de son père, il décide de se
lancer dans un roadtrip à travers l’Europe pour rejoindre sa mère en
Turquie depuis Kiel, au nord de l’Allemagne. Ce voyage est aussi un
temps d’introspection, au cours duquel il parcourt ses souvenirs, la vie
de son père, explore sa propre tristesse et éprouve son deuil.
Cette rencontre sera l’occasion pour l’auteur de présenter ce récit,
où autobiographie et fiction sont entremêlées, et d’évoquer plus
largement son œuvre.
En coopération avec Litterallea
Traduction simultanée
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
