Littérature Filmer la parole Librairie Autour du monde Metz

Informations pratiques

Metz

Littérature Filmer la parole

Librairie Autour du monde 44 rue de la Chèvre Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 18:30:00

fin : 2026-10-14 19:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Rencontre avec l’auteure et cinéaste Nurith Aviv, autour de son livre Filmer la Parole.Tout public

0 .

Librairie Autour du monde 44 rue de la Chèvre Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 32 12 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A discussion with author and filmmaker Nurith Aviv about her book *Filmer la Parole*.

L’événement Littérature Filmer la parole Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ