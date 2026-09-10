Littérature Filmer la parole Librairie Autour du monde Metz
mercredi 14 octobre 2026 · Librairie Autour du monde · Metz
Informations pratiques
Metz
Littérature Filmer la parole
Librairie Autour du monde 44 rue de la Chèvre Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14 19:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Rencontre avec l’auteure et cinéaste Nurith Aviv, autour de son livre Filmer la Parole.Tout public
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Librairie Autour du monde 44 rue de la Chèvre Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 32 12 03
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English :
A discussion with author and filmmaker Nurith Aviv about her book *Filmer la Parole*.
L’événement Littérature Filmer la parole Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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