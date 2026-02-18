Littérature japonaise une rencontre avec Sophie Bois Place Noël Poujade Gourdon

Littérature japonaise une rencontre avec Sophie Bois

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

En compagnie de l'autrice Sophie Bois, partez à la rencontre avec le roman japonais à travers les cinq sens, lectures d'extraits choisis et discussion sur son influence sur l'écriture/le processus même de création

En compagnie de l'autrice Sophie Bois, partez à la rencontre avec le roman japonais à travers les cinq sens, lectures d'extraits choisis et discussion sur son influence sur l'écriture/le processus même de création.

.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With author Sophie Bois, discover the Japanese novel through the five senses, readings of selected excerpts and discussion of its influence on writing and the creative process itself

L’événement Littérature japonaise une rencontre avec Sophie Bois Gourdon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gourdon