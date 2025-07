Littérature Metz ex libris Cloître des Récollets Metz

1er Salon Metz Ex- Libris Salon du Livre, des documents anciens et toutes collections.

30 libraires professionnels, réunis dans un lieu unique au cœur du vieux Metz. On y trouvera une multitude de documents, écrits, imprimés, dessinés, peints ou gravés, de la première édition à nos jours Livres anciens et d’occasion, manuscrits, estampes, gravures, presse et magazines, bandes dessinées, cartes postales et chromos actions et obligations, affiches publicitaires (de collection et de cinéma), objets cartonnés (décoratifs et de collection), dessins, peinture, photographies, disques…

L’Alsace et la Lorraine seront présentés sous tous les angles et les libraires dévoileront les dessous de l’histoire, tant dans sa réalité poétique (Verlaine), littéraire (Rabelais), philosophique (Jacob Le Duchat), picturale (Sébastien Leclerc), musicale (Schuman), ecclésiastique (Gautier de Metz)…Tout public

Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

1st Salon Metz Ex- Libris: Book fair, antique documents and all collections.

30 professional booksellers in a unique venue in the heart of old Metz. You’ll find a multitude of documents, written, printed, drawn, painted or engraved, from the first edition to the present day: old and second-hand books, manuscripts, prints, engravings, press and magazines, comic strips, stock and bond postcards and chromos, advertising posters (collectors’ and cinema), cardboard objects (decorative and collectors’), drawings, paintings, photographs, records?

Alsace and Lorraine will be presented from every angle, and booksellers will be revealing the underside of history, whether in its poetic (Verlaine), literary (Rabelais), philosophical (Jacob Le Duchat), pictorial (Sébastien Leclerc), musical (Schuman) or ecclesiastical (Gautier de Metz) reality?

German :

1. Salon Metz Ex- Libris: Messe für Bücher, alte Dokumente und alle Sammlungen.

30 professionelle Buchhändler, die an einem einzigartigen Ort im Herzen der Altstadt von Metz zusammenkommen. Hier findet man eine Vielzahl von Dokumenten, geschrieben, gedruckt, gezeichnet, gemalt oder graviert, von der ersten Ausgabe bis heute: alte und gebrauchte Bücher, Manuskripte, Drucke, Stiche, Presse und Zeitschriften, Comics, Postkarten und Chromos von Aktien und Obligationen, Werbeplakate (Sammler- und Filmplakate), kartonierte Objekte (Dekorations- und Sammlerobjekte), Zeichnungen, Malerei, Fotografien, Schallplatten?

Das Elsass und Lothringen werden aus allen Blickwinkeln beleuchtet und die Buchhändler enthüllen die Hintergründe der Geschichte, sowohl in ihrer poetischen (Verlaine), literarischen (Rabelais), philosophischen (Jacob Le Duchat), malerischen (Sébastien Leclerc), musikalischen (Schuman) und kirchlichen (Gautier de Metz) Realität?

Italiano :

1° Fiera Ex Libris di Metz: Fiera per libri, documenti antichi e tutte le collezioni.

30 librai professionisti in un luogo unico nel cuore della vecchia Metz. Troverete una moltitudine di documenti, scritti, stampati, disegnati, dipinti o incisi, dalla prima edizione ai giorni nostri: libri antichi e di seconda mano, manoscritti, stampe, incisioni, stampa e riviste, fumetti, cartoline e cromosomi di azioni e obbligazioni, manifesti pubblicitari (da collezione e cinematografici), oggetti di cartone (decorativi e da collezione), disegni, dipinti, fotografie, dischi?

L’Alsazia e la Lorena saranno presentate da ogni angolazione e i librai sveleranno gli aspetti nascosti della storia della regione, dai suoi aspetti poetici (Verlaine), letterari (Rabelais), filosofici (Jacob Le Duchat), pittorici (Sébastien Leclerc), musicali (Schuman) ed ecclesiastici (Gautier de Metz)?

Espanol :

1ª Feria Ex- Libris de Metz: Feria de libros, documentos antiguos y todas las colecciones.

30 libreros profesionales en un lugar único en el corazón del casco antiguo de Metz. Encontrará multitud de documentos, escritos, impresos, dibujados, pintados o grabados, desde la primera edición hasta nuestros días: libros antiguos y de ocasión, manuscritos, estampas, grabados, prensa y revistas, cómics, tarjetas postales y cromos de acciones y bonos, carteles publicitarios (de coleccionista y de cine), objetos de cartón (decorativos y de coleccionista), dibujos, pinturas, fotografías, discos..

Alsacia y Lorena se presentarán desde todos los ángulos, y los libreros desvelarán los aspectos ocultos de la historia de la región, desde sus aspectos poéticos (Verlaine), literarios (Rabelais), filosóficos (Jacob Le Duchat), pictóricos (Sébastien Leclerc), musicales (Schuman) y eclesiásticos (Gautier de Metz)?

