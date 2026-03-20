Littérature pour tous Médiathèque Bergerac
Littérature pour tous Médiathèque Bergerac mercredi 29 avril 2026.
Littérature pour tous
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Lectures pour tous !
Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! de 6 à 99 ans ! .
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
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English : Littérature pour tous
L’événement Littérature pour tous Bergerac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides