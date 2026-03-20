Littérature pour tous Médiathèque Bergerac

Littérature pour tous

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Lectures pour tous !

Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! de 6 à 99 ans ! .

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

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English : Littérature pour tous

L’événement Littérature pour tous Bergerac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides