Littérature rencontre dédicace avec Mehdi Ghouirgate LANNEMEZAN Lannemezan

Littérature rencontre dédicace avec Mehdi Ghouirgate LANNEMEZAN Lannemezan samedi 4 octobre 2025.

Littérature rencontre dédicace avec Mehdi Ghouirgate

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’association Les Ami.e.s du Vent des Mots vous invite à une rencontre avec Mehdi Ghouirgate, Professeur à l’Université Bordeaux-Montaigne, autour de son livre « Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin ».

.

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

English :

Les Ami.e.s du Vent des Mots invites you to a meeting with Mehdi Ghouirgate, Professor at Bordeaux-Montaigne University, to discuss his book « Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin ».

German :

Der Verein Les Ami.e.s du Vent des Mots lädt Sie zu einem Treffen mit Mehdi Ghouirgate, Professor an der Universität Bordeaux-Montaigne, ein, bei dem sein Buch « Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin » (Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin) vorgestellt wird.

Italiano :

Les Ami.e.s du Vent des Mots vi invitano a un incontro con Mehdi Ghouirgate, professore all’Università di Bordeaux-Montaigne, per discutere del suo libro « Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin ».

Espanol :

Les Ami.e.s du Vent des Mots le invita a un encuentro con Mehdi Ghouirgate, profesor de la Universidad de Burdeos-Montaigne, para hablar de su libro « Ibn Khaldûn Itinéraires d’un penseur maghrébin ».

L’événement Littérature rencontre dédicace avec Mehdi Ghouirgate Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65