Rencontre dédicace avec Violaine Bérot LANNEMEZAN Lannemezan

Rencontre dédicace avec Violaine Bérot

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

En partenariat avec l’association les Ami.e.s du Vent des Mots, rencontre avec Antoine Choplin qui reviendra sur son parcours d’auteur suivi d’une dédicace de ses livres que vous trouverez au stand tenu par votre librairie préférée

.

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

English :

In partnership with the association Les Ami.e.s du Vent des Mots, meet Antoine Choplin, who will talk about his career as an author, followed by a book signing at your favorite bookshop

German :

In Zusammenarbeit mit dem Verein Les Ami.e.s du Vent des Mots findet ein Treffen mit Antoine Choplin statt, der auf seinen Werdegang als Autor eingeht, gefolgt von einer Signierstunde seiner Bücher, die Sie am Stand Ihrer Lieblingsbuchhandlung finden

Italiano :

In collaborazione con l’associazione Les Ami.e.s du Vent des Mots, incontrate Antoine Choplin, che parlerà della sua carriera di autore, seguita da una firma del libro presso la vostra libreria preferita

Espanol :

En colaboración con la asociación Les Ami.e.s du Vent des Mots, conozca a Antoine Choplin, que le hablará de su carrera como autor, seguida de una firma de libros en su librería favorita

L’événement Rencontre dédicace avec Violaine Bérot Lannemezan a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65