Littérature Résidence Poursuite Naomie Valovits

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Vendredi 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-14 2026-03-18 2026-03-22 2026-04-11

Les Bibliothèques-Médiathèques accueillent Naomie Valovits à l’occasion de la cinquième édition de la résidence d’écriture POURSUITE. Son premier roman Les vies exemplaires publié aux Éditions P.O.L a été remarqué et salué par la critique. Pendant cette résidence de deux mois, l’autrice se consacre à l’écriture de son deuxième roman et invite le public à entrer dans son univers lors de rendez-vous immanquables.

En partenariat avec le Livre à Metz, la librairie la Cour des Grands et l’ESAL.

– Vendredi 13 février à 18h (1h30) Médiathèque Verlaine. Adultes, dès 15 ans

Haute montagne, miniatures Ateliers d’écriture

– Samedi 14 mars à 14h30 (3h) Médiathèque de L’Agora

– Dimanche 22 mars à 14h30 (3h) Médiathèque Verlaine

Public Adultes, sur inscription.

Soirée croisée avec Phoebe Hadjimarkos Clarke

Une rencontre avec Naomie Valovits et Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice du très remarqué Aliène (janvier 2024, Editions du sous-sol).

– Mercredi 18 mars à 18h30 (1h30) Librairie la Cour des grands. Public adultes, entrée libre

Soirée de clôture de la résidence

Rencontre et lectures. Dans le cadre du festival Le Livre à Metz

– Samedi 11 avril à 18h (1h30) Hôtel de Ville de Metz. Public adultes, entrée libreTout public

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bibliothèques-Médiathèques welcome Naomie Valovits for the fifth edition of the POURSUITE writing residency. Her first novel, Les vies exemplaires , published by Éditions P.O.L, has been acclaimed by the critics. During this two-month residency, the author will devote herself to writing her second novel, and invite the public to enter her world in a series of unmissable events.

In partnership with Livre à Metz, the Cour des Grands bookshop and ESAL.

– Friday February 13 at 6pm (1h30) Médiathèque Verlaine. Adults, aged 15 and over

High mountains, miniatures Writing workshops

– Saturday, March 14 at 2:30pm (3h) Médiathèque de L’Agora

– Sunday, March 22, 2.30pm (3h) Médiathèque Verlaine

Public: Adults, registration required.

Soirée croisée with Phoebe Hadjimarkos Clarke

A meeting with Naomie Valovits and Phoebe Hadjimarkos Clarke, author of the acclaimed Aliène (January 2024, Editions du sous-sol).

– Wednesday, March 18 at 6:30pm (1h30) Librairie la Cour des grands. Adults, free admission

Closing evening of the residency

Encounters and readings. As part of the Le Livre à Metz festival

– Saturday April 11 at 6pm (1h30) Hôtel de Ville de Metz. Adults, free admission

L’événement Littérature Résidence Poursuite Naomie Valovits Metz a été mis à jour le 2026-02-04 par AGENCE INSPIRE METZ