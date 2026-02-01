Littérature Suivre en retour Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Littérature Suivre en retour

Soirée de lancement de la résidence Poursuite.

Naomie Valovits, autrice en résidence d’écriture dans les bibliothèques médiathèques de Metz, et le collectif Liminal 4 vous proposent des pistes, des fenêtres pour approcher un univers littéraire en construction. Lectures mais aussi oeuvres sonores, performances, vidéos et installations ponctueront ce premier rendez-vous public de la résidence.

Avec le soutien de l’ESAL. Dans le cadre de la Résidence d’écriture Poursuite 2026.Tout public

Launch party for the Poursuite residence.

Naomie Valovits, author in residence at Metz’s mediatheque libraries, and the Liminal 4 collective offer you a glimpse into a literary universe in the making. Readings, sound works, performances, videos and installations will punctuate this first public event of the residency.

With the support of ESAL. As part of the Poursuite 2026 writing residency.

