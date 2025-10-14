Littératures francophones spécial Haïti Limoges Bfm centre-ville / Escales Francophones Limoges

Bfm centre-ville / Escales Francophones 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Pour clôturer le temps fort Haïti ICX, découvrons ensemble la littérature haïtienne.

En partenariat avec Les Francophonies Des écritures à la scène. .

Bfm centre-ville / Escales Francophones 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

