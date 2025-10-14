Littératures francophones spécial Haïti Limoges Bfm centre-ville / Escales Francophones Limoges
Littératures francophones spécial Haïti Limoges mardi 14 octobre 2025.
Bfm centre-ville / Escales Francophones 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Pour clôturer le temps fort Haïti ICX, découvrons ensemble la littérature haïtienne.
En partenariat avec Les Francophonies Des écritures à la scène. .
Bfm centre-ville / Escales Francophones 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
