Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare

Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Née aux Comores en 1986, Touhfat Mouhtare a grandi entre son île et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.

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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56

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English :

Born in the Comoros in 1986, Touhfat Mouhtare grew up between her island and several sub-Saharan African countries.

L’événement Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais