Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare Médiathèque du Rouillacais Rouillac vendredi 5 juin 2026.
Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare
Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Née aux Comores en 1986, Touhfat Mouhtare a grandi entre son île et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne.
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Médiathèque du Rouillacais 139 Boulevard d’Encamp Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56
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English :
Born in the Comoros in 1986, Touhfat Mouhtare grew up between her island and several sub-Saharan African countries.
L’événement Littératures Métisses Rencontre avec Touhfat Mouhtare Rouillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Rouillacais