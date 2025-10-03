Litternature : Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas
Litternature : Les dinos d’hier et d’aujourd’hui 3 et 4 octobre Médiathèque Jules Verne Hérault
Entré libre sans inscription, hors en soirée du vendredi 3 octobre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:30:00
Qu’est-ce qu’un dinosaure ? À quoi ressemblaient-ils ? Quels sont les points communs entre un oiseau et un dinosaure ? Comment les oiseaux ont-ils appris à voler ? Qu’est-ce qu’une plume ? À quoi ça sert ? L’exposition LITTERNATURE répondra à toutes vos interrogations sur les dinosaures d’hier et d’aujourd’hui.
Avec le Service de Culture Scientifique de l’Université de Montpellier, l’Institut de Recherche pour le Développement et la région Occitanie.
Tout public, accessible dès 6 ans.
Visites guidées lors de la soirée Fêtes de la science du vendredi 3 octobre. Contacter la médiathèque au 04 67 15 47 57
En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/
Médiathèque Jules Verne 21 rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie 04 67 15 47 57 https://mediatheques.montpellier3m.fr/
Que peut-on y trouver ?
Adultes : Romans / documentaires / Romans graphiques /bandes dessinées / mangas / revues / journaux / livres sur Montpellier et le Languedoc / Guides de voyages/ Littérature de voyage/ livres en gros caractères, textes enregistrés / livres en langues étrangères / dictionnaires et encyclopédies
Jeunesse : Romans / documentaires / contes / albums /livres-CD / bandes dessinées / mangas / revues.
Petite enfance : Premiers albums / imagiers / comptines / fonds parentalité de la petite enfance
Image et Son : CD / DVD et Blu-Ray adultes et jeunesse / 4 postes informatiques (Internet, bureautique, ressources en ligne) / 7 ordinateurs portables/ documentaires musique, cinéma et informatique / fonds thématique chanson française / revues.
Que peut-on y faire ?
Une salle de conférence, Contes, concerts, spectacles, rencontres
Un hall d’accueil
Expositions
Une salle : l’Heure du Conte
Accueil bébés lecteurs, assistantes maternelles, classes maternelles et primaires
Un espace de travail
Individuel ou groupe
Un espace de consultation de presse
Quotidiens et périodiques
Un Espace multimédia : 4 postes informatiques, 7 ordinateurs portables, Initiations, Formations, Consultations
Un Patio : Pause lecture Tram ligne 2 : arrêt Saint-Jean-de-Védas Centre
