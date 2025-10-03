Litternature : Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Jules Verne Saint-Jean-de-Védas

Entré libre sans inscription, hors en soirée du vendredi 3 octobre.

Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Qu’est-ce qu’un dinosaure ? À quoi ressemblaient-ils ? Quels sont les points communs entre un oiseau et un dinosaure ? Comment les oiseaux ont-ils appris à voler ? Qu’est-ce qu’une plume ? À quoi ça sert ? L’exposition LITTERNATURE répondra à toutes vos interrogations sur les dinosaures d’hier et d’aujourd’hui.

Avec le Service de Culture Scientifique de l’Université de Montpellier, l’Institut de Recherche pour le Développement et la région Occitanie.

Tout public, accessible dès 6 ans.

Visites guidées lors de la soirée Fêtes de la science du vendredi 3 octobre. Contacter la médiathèque au 04 67 15 47 57

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

@Université de Montpellier