Littéroirs Salon du livre 100% terroir Mulhouse

Mulhouse

Samedi 2025-11-08 10:00:00

2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Plongez au cœur de l’Alsace créative et gourmande ! La Cité du Train Patrimoine SNCF à Mulhouse accueille le tout premier salon Littérroirs , un rendez-vous unique qui marie littérature et terroir.

Durant deux jours, venez rencontrer 19 auteurs régionaux issus de 7 maisons d’édition, découvrir leurs ouvrages et échanger avec eux dans une atmosphère conviviale. Entre dédicaces, discussions passionnantes et conférences variées, vous serez invités à explorer la richesse de la création littéraire alsacienne.

Et parce que les saveurs font aussi partie du patrimoine, trois producteurs locaux vous feront déguster leurs spécialités C ma ceuillette, la Brasserie artisanale des 4 Pays et le Domaine Klein. Un vrai voyage sensoriel entre mots et gourmandises !

Dans le cadre exceptionnel de la Cité du Train, ce premier salon du livre 100 % alsacien promet de belles rencontres, des découvertes originales et une immersion dans la diversité culturelle et gastronomique de la région. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

