Littéroirs Salon du livre 100% terroir Mulhouse

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Plongez au cœur de l’Alsace créative et gourmande ! La Cité du Train Patrimoine SNCF à Mulhouse accueille le tout premier salon Littérroirs , un rendez-vous unique qui marie littérature et terroir.
Durant deux jours, venez rencontrer 19 auteurs régionaux issus de 7 maisons d’édition, découvrir leurs ouvrages et échanger avec eux dans une atmosphère conviviale. Entre dédicaces, discussions passionnantes et conférences variées, vous serez invités à explorer la richesse de la création littéraire alsacienne.
Et parce que les saveurs font aussi partie du patrimoine, trois producteurs locaux vous feront déguster leurs spécialités C ma ceuillette, la Brasserie artisanale des 4 Pays et le Domaine Klein. Un vrai voyage sensoriel entre mots et gourmandises !
Dans le cadre exceptionnel de la Cité du Train, ce premier salon du livre 100 % alsacien promet de belles rencontres, des découvertes originales et une immersion dans la diversité culturelle et gastronomique de la région. .
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com
