Rebecca Rübcke dévoile quatre années de travail photographique issues de marches solitaires et contemplatives du 22 au 31 juillet 2025 à la Little Big Galerie, 45 rue Lepic 75018, Paris, du mardi au samedi de 10H30 à 19H30 et dimanche de 15h à 19h.

Du mardi 22 juillet 2025 au jeudi 31 juillet 2025 :

dimanche

de 15h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 19h30

gratuit

À travers l’exposition Rétrospection, Rebecca Rübcke dévoile quatre années de travail photographique issues de marches solitaires et contemplatives. Son regard s’ancre dans une relation intime au paysage et aux éléments naturels, qu’elle explore sans mise en scène, dans une recherche de simplicité et de détails d’éléments.

Son approche privilégie les textures, les matières et les fragments imperceptibles, captés dans une atmosphère suspendue.

Tout public.

Date(s) : Un regard sans artifice sur la nature, entre force discrète et poésie visuelle.

Little Big Galerie 45 rue Lepic 75018 Paris