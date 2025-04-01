Little Bighorn, par Ousmane Sow Mont-Dauphin

Caserne Rochambeau Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Revis la bataille de Little Bighorn entre les Américains et les Indiens en emboîtant le pas du célèbre sculpteur Ousmane Sow, une superbe exposition dans le cadre exceptionnel de la caserne Rochambeau !

Caserne Rochambeau Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 42 40

English : Little Bighorn, by Ousmane Sow

It’s possible to relive the Battle of Little Bighorn!

German : Little Bighorn, von Ousmane Sow

Die Schlacht am Little Bighorn nacherleben das ist möglich!

Italiano :

Rivivete la battaglia di Little Bighorn tra americani e indiani seguendo le orme del famoso scultore Ousmane Sow, con una superba mostra nell’eccezionale cornice della caserma Rochambeau!

Espanol :

Reviva la batalla de Little Bighorn entre estadounidenses e indios siguiendo los pasos del célebre escultor Ousmane Sow, con una magnífica exposición en el excepcional marco del cuartel Rochambeau

