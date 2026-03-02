Little Bighorn, par Ousmane Sow

Caserne Rochambeau Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05 14:15:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-10-22 2026-11-02

Revis la bataille de Little Bighorn entre les Américains et les Indiens en emboîtant le pas du célèbre sculpteur Ousmane Sow, une superbe exposition dans le cadre exceptionnel de la caserne Rochambeau !

.

Caserne Rochambeau Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 42 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Little Bighorn, by Ousmane Sow

It’s possible to relive the Battle of Little Bighorn!

L’événement Little Bighorn, par Ousmane Sow Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras