Little Buddy le petit cowboy La Comédie de Metz Metz

Little Buddy le petit cowboy

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-07

Buddy et Cassie, Nos deux jeunes »héros », vont explorer en cachette le grenier de leur papi et découvrir un fabuleux trésor dans de vieux coffres de souvenirs les jouets de cowboys et d’indiens de papi !

Quel beau prétexte pour devenir des aventuriers du farwest ! Ainsi Buddy, devenu petit cowboy, va faire la rencontre d’Oeil de Pépite, une indienne farouche et intrépide, que Cassie joue à merveille !

Le spectacle offre, par le plaisir du jeu, et des personnages, et des comédiens, la possibilité d’entrevoir à travers ce vieux grenier transformé pour l’occasion en véritable western, une aventure ordinaire… Extraordinaire !

Auteur Raphael Gimenez

Enfants dès 3 ansEnfants

English :

Buddy and Cassie, our two young heroes , secretly explore their grandpa’s attic and discover a fabulous treasure in some old souvenir boxes: grandpa’s cowboy and Indian toys!

What a great excuse to become Far West adventurers! And so Buddy, now a little cowboy, meets Oeil de Pépite, a fierce and intrepid Indian, played to perfection by Cassie!

The show, through the pleasure of the play, the characters and the actors, offers a glimpse of an ordinary adventure in an old attic transformed for the occasion into a real western… Extraordinary!

Author Raphael Gimenez

Children aged 3 and up

