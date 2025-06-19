Little cailloux Ferrières Martigues

Little cailloux Mercredi 21 janvier 2026 de 11h à 11h40. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Ce spectacle dansé amène aux oreilles des tout-petits des sons mélodiques aux rythmes inattendus. Little Cailloux s’amuse avec le visuel, réveille l’imaginaire, interroge la transformation.Enfants

La chorégraphe Christine Fricker déploie depuis des années des spectacles à destination de la jeunesse, dans les théâtres et dans l’espace public, en créant in situ dans les crèches, écoles ou associations. À l’issue du spectacle, les jeunes spectateurs et leurs familles sont invités à rejoindre l’équipe artistique sur le plateau pour un moment de partage festif. Un spectacle qui fait du bien aux très jeunes enfants et à ceux qui les accompagnent ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

This dance performance brings melodic sounds and unexpected rhythms to the ears of little ones. Little Cailloux plays with visuals, awakens the imagination, and explores transformation.

German :

Diese Tanzperformance bringt melodische Klänge und unerwartete Rhythmen in die Ohren der Kleinen. Little Cailloux spielt mit visuellen Elementen, weckt die Fantasie und erforscht die Verwandlung.

Italiano :

Questo spettacolo di danza porta suoni melodici e ritmi inaspettati alle orecchie dei più piccoli. Little Cailloux gioca con il visivo, risveglia l’immaginazione e mette in discussione la trasformazione.

Espanol :

Este espectáculo de danza lleva sonidos melódicos y ritmos inesperados a los oídos de los más pequeños. El pequeño Cailloux juega con elementos visuales, despierta la imaginación y explora la transformación.

