LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS JOSEPHINE B – NANTES Nantes

LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS Début : 2026-01-17 à 16:00. Tarif : – euros.

La princesse Little, est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.Pour réparer sa bêtise elle devra faire faire une tour au royaume des émotions !L’aideriez-vous ?Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité.Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

JOSEPHINE B – NANTES 9 RUE DESCARTES 44000 Nantes 44