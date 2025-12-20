LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS – LA MAISON BOINOT Niort

LITTLE ET LE ROYAUME DES EMOTIONS Début : 2026-01-10 à 11:00. Tarif : – euros.

La princesse Little, est la fée des bêtises et elle a fait une grosse bêtise.Pour réparer sa bêtise elle devra faire faire une tour au royaume des émotions !L’aideriez-vous ?Little et le royaume des émotions est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle, énigmes, danse et interactivité.Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

LA MAISON BOINOT 41 BOULEVARD MAIN 79000 Niort 79