Little et le royaume des émotions | Spectacle Jeune Public Joséphine B, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:00 – 16:35

Gratuit : non Réservation sur notre site Thamani.fr, possibilité de réserver sur place. Réservation sur notre site Thamani.fr, possibilité de réserver sur place.https://thamani.fr/little/ En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Et si on apprenait à parler de ses émotions… en s’amusant ? C’est le pari magique de Little et le royaume des émotions, le spectacle jeune public Thamani Production, porté avec tendresse et énergie par la comédienne Pauline Le Coq.Little est une petite princesse pas comme les autres : elle est la fée des bêtises. Et cette fois-ci, elle en a fait une vraiment très grosse ! Pour tout réparer, elle doit traverser le mystérieux Royaume des Émotions — mais elle ne peut pas y aller seule. Elle a besoin des enfants dans la salle pour l’aider à trouver le chemin…Joie, colère, tristesse, peur, fierté… Au fil des énigmes, des danses et des interactions, les enfants explorent leurs propres émotions sans même s’en rendre compte. Un spectacle qui touche les cœurs autant qu’il fait rire, dans un cadre intimiste qui favorise l’écoute et le partage. Conçu pour les enfants de 3 à 8 ans, ce spectacle de 35 minutes mêle conte, humour et participation active. Parents comme enfants en ressortent le sourire aux lèvres — et avec quelques mots nouveaux pour mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Une sortie en famille douce, drôle et profondément utile. ????

Joséphine B, Nantes Nantes 44000



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