Little et le royaume des émotions – Spectacle participatif dès 3 ans Salle Joséphine B. Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Salle Joséphine B. · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-24 11:00 –
Gratuit : non Tarif unique : 10 €, frais de location inclus. Réservation en ligne sur Mapado :https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/en/event/761177-little-et-le-royaume-des-emotions-nantesSpectacle conseillé de 3 à 8 ans. En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8
Little, la fée des bêtises, a fait une grosse bêtise. Pour la réparer, elle doit traverser le royaume des émotions… et elle aura besoin des enfants pour réussir sa mission.Au fil des énigmes, de la danse et des moments d’interaction, les jeunes spectateurs deviennent les complices de cette aventure joyeuse, portée par Pauline Le Coq.Un spectacle participatif pensé pour les 3-8 ans, à vivre en famille : de l’imaginaire, du mouvement et le plaisir de partager une vraie sortie au théâtre.? Entrez avec Little dans le royaume des émotions : réservez vos places.À propos de Thamani SpectaclesÀ Nantes, Thamani Spectacles produit et programme à la salle Joséphine B. des spectacles d’humour, des comédies et des rendez-vous jeune public. Une programmation pensée pour partager des moments de rire, d’émotion et de découverte, en famille ou entre amis
Salle Joséphine B. Centre-ville Nantes 44000
https://josephine-b.com/ https://billetterie-sortiespectacle.mapado.com/en/event/761177-little-et-le-royaume-des-emotions-nantes
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