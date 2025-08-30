Little film festival au CGR Le Vent dans les roseaux Brive-la-Gaillarde

Little film festival au CGR Le Vent dans les roseaux Brive-la-Gaillarde samedi 30 août 2025.

Little film festival au CGR Le Vent dans les roseaux

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-08-30

2025-08-30

Un été au ciné pour les 3/10 ans !

Le Vent dans les roseaux

Atelier fabrique ta couronne à l’issue de la séance ⠀

Le Little Films Festival est de retour pour une septième édition ! Rendez-vous du 05 juillet au 24 août 2025 dans votre cinéma CGR Brive. Au programme huit films pour le jeune public, dont deux avant-premières exclusives et des films de catalogue à partir de 3 Ans

TARIFS Unique 5€ ! .

4 Avenue Jacques et Bernadette Chirac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

