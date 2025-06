Little films festival 2025 Granville 29 juin 2025 10:45

Manche

Little films festival 2025 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-29 10:45:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Le Little Films Festival est de retour pour une septième édition !

Rendez-vous du 29 juin au 24 août 2025 dans plus de 550 salles de cinéma en France.

Au programme huit films pour le jeune public, dont deux avant-premières exclusives !

Toute la programmation du festival est sur notre site internet

https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/42948-little-films-festival/

Dès 3 ans, à très vite au Sélect.

Tarif unique 4 euros par séance !

7 Boulevard d’Hauteserve

Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

English : Little films festival 2025

The Little Films Festival is back for a seventh edition!

The festival runs from June 29 to August 24, 2025 in over 550 cinemas across France.

On the program: eight films for young audiences, including two exclusive previews!

The full festival program is available on our website

https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/42948-little-films-festival/

Ages 3 and up, see you soon at the Sélect.

Single ticket price 4 euros per session!

German :

Das Little Films Festival ist wieder da und geht in die siebte Runde!

Wir treffen uns vom 29. Juni bis zum 24. August 2025 in mehr als 550 Kinosälen in Frankreich.

Auf dem Programm stehen acht Filme für das junge Publikum, darunter zwei exklusive Vorpremieren!

Das gesamte Programm des Festivals finden Sie auf unserer Website

https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/42948-little-films-festival/

Ab 3 Jahren, bis bald im Sélect.

Einheitspreis 4 Euro pro Vorstellung!

Italiano :

Il Festival dei Piccoli Film torna per la settima edizione!

Il festival si svolge dal 29 giugno al 24 agosto 2025 in oltre 550 cinema in tutta la Francia.

In programma: otto film per il pubblico giovane, tra cui due anteprime esclusive!

Il programma completo del festival è disponibile sul nostro sito

https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/42948-little-films-festival/

Dai 3 anni in su, ci vediamo presto al Sélect.

Biglietto unico a 4 euro!

Espanol :

El Festival Little Films celebra su séptima edición

El festival se celebrará del 29 de junio al 24 de agosto de 2025 en más de 550 salas de cine de toda Francia.

En el programa: ocho películas para el público joven, ¡incluidos dos preestrenos exclusivos!

El programa completo del festival está disponible en nuestra página web

https://www.cinemaleselect-granville.com/les-inoubliables/42948-little-films-festival/

A partir de 3 años, nos vemos pronto en el Sélect.

Entrada única a 4 euros

