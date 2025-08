Little Films Festival Chouette, un jeu d’enfants Cinéma Le Félix Labouheyre

Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Dans le cadre du Little Film Festival, venez voir un film au cinéma Le Félix de Labouheyre.

Ciné Pitchoun’: tarif unique à 3.40€.

A partir de 4 ans

Un programme de 4 courts métrages d’animation: Des enfants au bord de l’eau, sur la plage, ou les rives d’un étang, ils veulent jouer. Pour cela, il leur faut des complices, jeunes ou pas, avec qui partager leurs fantaisies, avec sérieux ou légèreté.

Retrouvez un petit bonus Chouette en fin de séance !

Cinéma Le Félix 3 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

