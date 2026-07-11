Little Films Festival: Ciné atelier Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Little Films Festival: Ciné atelier

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Cette année encore, le cinéma le Sélect vous propose une programmation festive dédiée au jeune public (dès 3 ans) ! Pour cette nouvelle édition, le Little Films Festival invite les plus jeunes à explorer des mondes joyeux et surprenants, où l’imaginaire se mêle au quotidien. Forêts extraordinaires, voyages dans l’espace, aventures amusantes et rencontres inattendues rythment une sélection pleine de douceur et de fantaisie.

Tout au long de l’été, les séances se prolongent grâce aux animations proposées avant ou après les projections par nos partenaires.

LES CONTES DE LA FORÊT AVANT

PREMIERE (Dès 3 ans)

Synopsis Au fil des saisons, Patouille et Momo s’émerveillent devant les trésors de la forêt. Avec curiosité et malice, ils apprennent à observer, à écouter et à comprendre la magie du vivant. Un voyage joyeux et poétique au cœur de la forêt, pour grandir au rythme de la nature. .

Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cineluz.animations@gmail.com

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English : Little Films Festival: Ciné atelier

L’événement Little Films Festival: Ciné atelier Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque