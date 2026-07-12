Little Films Festival: Ciné Théâtre Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz
jeudi 23 juillet 2026 · Cinéma Le Select · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Little Films Festival: Ciné Théâtre
Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Cette année encore, le cinéma le Sélect vous propose une programmation festive dédiée au jeune public (dès 3 ans) ! Pour cette nouvelle édition, le Little Films Festival invite les plus jeunes à explorer des mondes joyeux et surprenants, où l’imaginaire se mêle au quotidien. Forêts extraordinaires, voyages dans l’espace, aventures amusantes et rencontres inattendues rythment une sélection pleine de douceur et de fantaisie.
Tout au long de l’été, les séances se prolongent grâce aux animations proposées avant ou après les projections par nos partenaires.
ANIMO RIGOLO (Dès 4 ans)
Synopsis Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala ! Séance précédée d’une lecture théâtralisée animée par l’équipe de SCARAMUCCIA. .
Cinéma Le Select 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cineluz.animations@gmail.com
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English : Little Films Festival: Ciné Théâtre
L’événement Little Films Festival: Ciné Théâtre Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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