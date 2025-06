Little films festival Cinéma Les Cinéastes Le Mans 29 juin 2025 13:00

Sarthe

Little films festival Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date :

Début : 2025-06-29 13:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-06-29

La magie du cinéma revient au cinéma Les Cinéastes avec le Little Films Festival ! Rendez-vous tout au long de l’été pour découvrir neuf films originaux et amusants pour les enfants, dont deux avant-premières.

La programmation de cette année nous entraîne dans un tourbillon d’aventures tendres et fantastiques, peuplées de monstres et d’animaux malicieux. De grandes découvertes, des jeux hauts en couleur et des amitiés extraordinaires nous feront voyager tout l’été.

Entre rêveries et fous rires, le Little Films Festival vous donne rendez-vous pour célébrer l’imaginaire, la nature et le cinéma. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

The magic of cinema returns to Les Cinéastes with the Little Films Festival! Join us all summer long to discover nine original and fun films for children, including two previews.

German :

Die Magie des Kinos kehrt mit dem Little Films Festival ins Kino Les Cinéastes zurück! Treffen Sie sich den ganzen Sommer über, um neun originelle und lustige Filme für Kinder zu sehen, darunter zwei Vorpremieren.

Italiano :

La magia del cinema torna a Les Cinéastes con il Festival dei Piccoli Film! Venite a scoprire per tutta l’estate nove film originali e divertenti per bambini, tra cui due anteprime.

Espanol :

La magia del cine vuelve a Les Cinéastes con el Festival de Pequeñas Películas Acompáñenos durante todo el verano para descubrir nueve películas originales y divertidas para niños, incluidos dos preestrenos.

