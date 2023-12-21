Little Girl Blue + Rencontre avec Diane Lestage Cinéma La Lanterne Bègles

Little Girl Blue + Rencontre avec Diane Lestage Jeudi 21 décembre 2023, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€.

Le film

À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’une rencontre avec Diane Lestage, journaliste et critique pour Sorociné & FrenchMania cinéma bègles