LITTLE ITALY Auditorium de l’Espace Bouchardon – Chaumont Chaumont mardi 7 octobre 2025.

LITTLE ITALY Mardi 7 octobre, 20h30 Auditorium de l’Espace Bouchardon – Chaumont Haute-Marne

15 euros- 10 euros ( adhérents ) – 5euros (tarif jeune) –

Début : 2025-10-07T20:30 – 2025-10-07T22:00

Fin : 2025-10-07T20:30 – 2025-10-07T22:00

La soprano Harmonie Deschamps et l’accordéoniste Pierre Cussac portent l’âme de ces transalpins.

Avec nostalgie, sensibilité et espièglerie, ils s’amusent à revisiter airs d’opéras, musique traditionnelle, madrigaux baroques et chanson populaire dans des arrangements inédits. Un voyage musical où les émotions et les cultures se rencontrent.

Auditorium de l’Espace Bouchardon – Chaumont 87, rue Victoire de la Marne Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 78 65 16 38 »}]

LITTLE ITALY est un hommage aux transalpins ayant émigré vers la France et les Etats-Unis de la fin du 19e à la moitié du 20e siècle.

Romain Le Brevet