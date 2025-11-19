LITTLE KESHO – THEATRE 95 Cergy

LITTLE KESHO Début : 2026-03-14 à 16:00. Tarif : – euros.

Mélodies pour la TerreQu’en est-il de l’avenir de notre planète ? Avec un collectif de jeunes artistes rwandais·es, Carole U. Karemera nous invite à regarder demain – « kesho » en swahili. Initiation aux cultures musicales et philosophiques du monde, ce concert spectacle offre un voyage sensible aux confluences des styles. Conte, chant, slam, funk et musique traditionnelle d’Afrique de l’Est se mettent ici au service d’importantes réflexions écologiques – du changement climatique à l’érosion de la biodiversité, en passant par notre relation à la nature. Un éveil poétique des consciences à destination de toutes les générations !Tout public à partir de 10 ans – 60 minutes

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95