Little Lou Tour, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Little Lou Tour

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Concert blues et rythm’n blues par Jean Claverie. Dans le cadre de la Fête du livre.

Le quintet de blues qui doit son nom à l’album éponyme paru chez Gallimard avec Jean Claverie (chant, guitare, claviers), Guy Lançon (harmonica), Daniel Pont (saxo, flûte, accordéon, claviers), Lionel Rivière (batterie) et Marc Rivière (basse).

Séance de dédicaces après le concert ! .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

