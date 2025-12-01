Little market du vinyle au cd MZ Place du 4 Août Thouars

Little market du vinyle au cd MZ

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le MZ vous accueille toute l’après-midi pour son little market du vinyle au cd ! Pour les fans de musique ou uste ls curieux, profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 00 96 23

English : Little market du vinyle au cd MZ

The MZ welcomes you all afternoon for its little market from vinyl to cd! Whether you’re a music fan or just curious, take the opportunity to come and discover this friendly place!

