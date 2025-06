Little Mome Festival Atelier d’Eveil Au Monde Sonore Limoges Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges 7 juillet 2025 10:45

Haute-Vienne

Début : 2025-07-07 10:45:00

fin : 2025-07-07 11:15:00

2025-07-07

Dans le cadre du Little Mômes Festival, Polysson propose un atelier musical d’éveil sonore à vivre en famille (de 6 mois à 3 ans). Pendant 30 minutes, enfants et parents partagent un moment sensible autour de comptines, jeux de doigts et manipulation d’instruments.

Tarif 6 € par personne (carte 3 entrées à 15 €, groupes + de 10 pers. 5 €/pers.). Maquillage et jeux offerts par Loukidou.

Le festival, organisé par La Femme Bilboquet avec le soutien de Polysson, Loukidou, la LPO Limousin, le Centre culturel Jean Gagnant et le Musée des Compagnons, propose spectacles, ateliers, balades et animations pour petits et grands.

Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, FDVA, Haute-Vienne, Limoges, Aixe-sur-Vienne, Saint-Priest-Taurion. .

