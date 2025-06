Little Mome Festival Le Trésor Des Papagenazes Limoges Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges 7 juillet 2025 10:00

Haute-Vienne

Papanina et Papaninette jouent dans leur jardin. Elles découvrent une boîte, une lettre, un trésor… Que contient-il ? Entre chamailleries, chansons et poésie, elles nous entraînent dans un univers féérique.

Un spectacle tendre et vivant avec Nathalie Courtioux Robinier et Marine Boustie Cie Myla (30 min).

Public 6 mois 3 ans.

Tarif 6 €/pers. (carte 3 entrées 15 €, groupe +10 5 €/pers). Maquillage et jeux offerts par Loukidou.

Dans le cadre du Little Mômes Festival à Limoges spectacles, ateliers, balades, petit-déj’ ornitho… Une plongée dans le spectacle vivant dès 6 mois.

Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, FDVA, Haute-Vienne, Limoges, Aixe-sur-Vienne, Saint-Priest-Taurion. .

