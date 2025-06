Little Mome Festival Local Bands Attack Minifest #1 Limoges CCM John-Lennon Limoges 4 juillet 2025 18:30

Haute-Vienne

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04 23:59:00

2025-07-04

2025-07-05

Les 4 et 5 juillet 2025, les Centres culturels de la Ville de Limoges, en partenariat avec Execution Management et Les Ténèbres Records, présentent le LOCAL BANDS ATTACK MINIFEST au CCM John-Lennon.

Un événement gratuit et ouvert à tous pour clôturer la saison culturelle et mettre en avant la scène musicale locale !

Au programme du vendredi 4 juillet :

– Heratoryo (metal symphonique)

– Bikini Bunker (heavy punk)

– Exorcizer (thrash)

– Miliatus (deathcore)

Restauration sur place (TAIFOODTRUCK, GREENVILLE), espace rétro-gaming et émission en direct avec Beaub’FM.

Ouverture des portes à 18h CCM John-Lennon Limoges .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

