Little Momes Festival Atelier d'éveil musical
Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges
7 juillet 2025 17:15

Centre Culturel Jean-Gagnant
7 Avenue Jean Gagnant
Limoges
Haute-Vienne

Début : 2025-07-07 17:15:00

fin : 2025-07-07 17:45:00

2025-07-07

Durée 30 min De 3 à 6 ans (atelier en famille)

Polysson propose un atelier d’éveil musical où enfants et parents partagent un moment autour de comptines, jeux rythmiques et dansés, instruments à percussion et objets sonores.

Dans le cadre du LITTLE MÔMES FESTIVAL spectacles, ateliers, animations, balade et petit-déjeuner ornithologiques à Limoges. Un festival pour faire découvrir le spectacle vivant dès 6 mois.

Organisé par La Femme Bilboquet avec Polysson, Loukidou, la LPO Limousin, le Centre culturel Jean-Gagnant et le Musée des Compagnons.

Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, FDVA, Département 87, Villes de Limoges, Aixe-sur-Vienne et Saint-Priest-Taurion.

Tarif 6 €/pers (15 € les 3 entrées, groupes +10 5 €). Maquillage et jeux offerts par Loukidou. .

Centre Culturel Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomes@gmail.com

