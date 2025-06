Little Momes Festival Le Petit Chaperon Rouge Limoges Jardins de l’Évêché Limoges 8 juillet 2025 17:15

Haute-Vienne

Jardins de l'Évêché, Limoges

8 juillet 2025, 17:15

fin : 2025-07-08

2025-07-08

Le Petit Chaperon Rouge revient, mais dans une version explosive et déjantée ! Deux comédiens seulement incarnent tous les personnages dans une mise en scène drôle et inventive. Échafaudage à roulettes, costumes improbables, fumigènes et humour ravageur donnent un souffle nouveau à ce grand classique. Une adaptation moderne, dynamique et pleine de surprises qui ravira petits et grands dès 5 ans. Un spectacle à découvrir dans le cadre du LITTLE MÔMES FESTIVAL, organisé par La Femme Bilboquet avec de nombreux partenaires locaux. Tarifs accessibles, jeux et maquillage offerts par Loukidou. .

Jardins de l’Évêché 1 Place de l’Évêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

