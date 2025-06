Little Momes Festival Les nuits de Lou- Limoges Place de l’Évêché Limoges 7 juillet 2025 16:00

Haute-Vienne

Haute-Vienne

Début : 2025-07-07 16:00:00

fin : 2025-07-07 16:30:00

2025-07-07

Compagnie Diphda | Avec Inès Collet et Dounia Brousse

Lou, petite marionnette en fil de fer et mousse, cherche un lieu douillet pour la nuit. Pour s’endormir, elle a besoin des poèmes de Pessoa. Une fois endormie, elle rêve des grands paysages inspirés des contes marocains…

Artistes et enfants déambulent ensemble pour suivre Lou dans ses songes.

Aux jardins de l’Évêché (entrée rue de la Règle/Musée des Compagnons).

Tarif 6 € Inscriptions / réservations conseillées.

Public enfants de 4 à 8 ans. .

Place de l'Évêché Jardins de l'Evêché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
+33 6 15 01 66 63
littlemomesfestival@gmail.com

