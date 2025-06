Little Momes Festival Les Oiseaux C’est Chouette ! Limoges Place de l’Évêché Limoges 8 juillet 2025 09:30

Haute-Vienne

Jardin de l'Evêché Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-07-08 09:30:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

On raconte que le Petit Poucet a sauvé ses frères et sœurs grâce à soc son intelligence et ses petits cailloux. Mais on nous a menti. En vérité, ce sont nos amis les oiseaux qui ont aidé la famille à retrouver son chemin. C’est Pouset lui-même qui te révèlera la véritable histoire.

EN CAS DE PLUIE, PENSE A TES BOTTES, TON IMPER ET TON PARAPLUIE ! .

Place de l’Évêché Jardin de l’Evêché

+33 6 15 01 66 63 littlemomesfestival@gmail.com

