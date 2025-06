Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges Centre Culturel Jean Gagnant Limoges 8 juillet 2025 11:00

Haute-Vienne

Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 11:00:00

fin : 2025-07-08 11:45:00

Date(s) :

2025-07-08

C’est l’histoire vraie et touchante de Pierre Avezard, Petit Pierre , garçon vacher né pas comme les autres , qui a construit toute sa vie un manège extraordinaire avec de simples matériaux de récupération. Un spectacle poétique, drôle et émouvant pour petits et grands.

Avec Valérie Baudouin, Bruno Martins, Roger Bonet, René Delcourt, Jean Destrem (Duo Taspastoutvu).

Durée 45 min Tout public dès 6 ans.

Tarif 6 €/pers. (carte 3 entrées 15 €, groupe +10 pers. 5 €/pers). Maquillage & jeux offerts par Loukidou.

Dans le cadre du Little Mômes Festival à Limoges spectacles, ateliers, balades, animations dès 6 mois.

Soutiens Région Nouvelle-Aquitaine, FDVA, Haute-Vienne, Limoges, Aixe-sur-Vienne, Saint-Priest-Taurion. .

Centre Culturel Jean Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 01 66 63 littlemomes@gmail.com

English : Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges

German : Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges

Italiano :

Espanol : Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges

L’événement Little Momes Festival WAOUH !! Quelle Histoire ! Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Limoges Métropole