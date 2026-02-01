Little musée des Micro-Folies rue du 11 novembre Vorey

Little musée des Micro-Folies

Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Les p’tits curieux et les p’tites curieuses à partir de 7 ans partent à la découverte du musée-atelier sur le thème observons les animaux .

Sur inscription.

rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 microfolie@vorey.com

Curious youngsters aged 7 and over discover the museum-workshop on the theme of observing animals .

Registration required.

