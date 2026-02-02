Little Rock Trip Val-d’Izé

Little Rock Trip

Rue du Château Val-d'Izé Ille-et-Vilaine

2026-04-03 19:30:00

2026-04-03

2026-04-03

Le Little Rock Trip est de retour avec une soirée 100% lead féminin.

The Darts US, c’est l’american garage-psych band par excellence, et aussi le groupe rock féminin le plus actif au monde. Ce quatuor en provenance de Phoenix (Arizona/US) et Los Angeles (Californie/US) produit un rock puissant avec des touches psyché au son de l’orgue Farfisa de sa charismatique leader Nicole.

Xarpi ouvrira les hostilités de la soirée avec un son brut et authentique inspiré des années 90. Des riffs puissants qui reflètent l’essence même du mouvement grunge. Après leur prestation XXL au Very Rock Trip Festival, le quatuor vitréen jouera à nouveau à domicile, emmené par la voix exceptionnelle d’Izzy.

La programmation de la seconde édition du Very Rock Trip Festival sera dévoilée lors de cette soirée. Le festival aura lieu les vendredi 17 et samedi 18 juillet 2026 à Vitré. La billetterie va bientôt ouvrir, et pour les impatients, les premiers noms seront dévoilés début 2026.

Organisé par l’association Universcene.

Centre culturel, rue du château, 35450 Val d’Izé.

Billetterie sur Weezevent. .

35450 Ille-et-Vilaine Bretagne

