LITTORAL ET CHANGEMENT CLIMATIQUE OBSERVER POUR PROTÉGER Mauguio

LITTORAL ET CHANGEMENT CLIMATIQUE OBSERVER POUR PROTÉGER

Avenue Grassion Cibrand Mauguio Hérault

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Rendez-vous le 19 novembre pour une promenade gratuite sur la plage du Petit Travers en compagnie de nos experts. Pendant 1h30, en compagnie d’un guide, vous pourrez comprendre le fonctionnement du cordon dunaire, ses évolutions et l’impact du changement climatique, tout en découvrant la faune et la flore de ce milieu exceptionnel .

Vous apprendrez aussi pourquoi l’observatoire citoyen étudie ce site, et comment participer à cette étude !

Le départ de la balade se fera au Petit Travers à Carnon, les informations pratiques seront transmises aux personnes inscrites

Une animation organisée par le Département de l’Hérault, avec le Conservatoire du littoral, l’Agglomération du Pays de l’Or et l’Entente du Golfe d’Aigues Mortes. .

Avenue Grassion Cibrand Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 67 65 26 herault-littoral@herault.fr

English :

Join us on November 19 for a free walk along the Petit Travers beach in the company of our experts. For 1h30, in the company of a guide, you can learn about the functioning of the dune belt, its evolution and the impact of climate change, while discovering the flora and fauna of this exceptional environment.

German :

Am 19. November können Sie mit unseren Experten einen kostenlosen Spaziergang am Strand von Petit Travers unternehmen. In Begleitung eines Führers können Sie 1,5 Stunden lang die Funktionsweise des Dünenstreifens, seine Entwicklung und die Auswirkungen des Klimawandels verstehen und gleichzeitig die Fauna und Flora dieses außergewöhnlichen Lebensraums entdecken.

Italiano :

Unitevi a noi il 19 novembre per una passeggiata gratuita lungo la spiaggia del Petit Travers in compagnia dei nostri esperti. Per 1 ora, in compagnia di una guida, potrete capire come funziona il cordone dunale, come sta cambiando e l’impatto del cambiamento climatico, scoprendo al contempo la flora e la fauna di questo ambiente eccezionale.

Espanol :

Acompáñenos el 19 de noviembre en un paseo gratuito por la playa del Petit Travers en compañía de nuestros expertos. Durante hora y media, en compañía de un guía, podrá comprender el funcionamiento del cinturón dunar, su evolución y el impacto del cambio climático, al tiempo que descubre la flora y la fauna de este entorno excepcional.

