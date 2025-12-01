Littoral Littéraire 2025 Espace culturel Daniel Rouland Agon-Coutainville
Littoral Littéraire 2025
Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-12-20 09:30:00
fin : 2025-12-20 19:30:00
2025-12-20
Salon du Livre et de la Photo ayant pour thématique principal le Littoral. Avec la présence de 20 auteurs locaux et 6 photographes locaux.
Diverses animations sont proposées dictée adultes le vendredi 19 à partir de 15h30, lectures improvisées, conférences, chorale.
Du 19 au 21 décembre à l’espace culturel d’Agon-Coutainville. .
Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 84 23 66 98
