Littoral Littéraire 2025 Espace culturel Daniel Rouland Agon-Coutainville

Littoral Littéraire 2025

Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-12-21 09:30:00

fin : 2025-12-21 19:30:00

2025-12-21

Salon du Livre et de la Photo ayant pour thématique principal le Littoral. Avec la présence de 20 auteurs locaux et 6 photographes locaux.

Diverses animations sont proposées dictée adultes le vendredi 19 à partir de 15h30, lectures improvisées, conférences, chorale.

Du 19 au 21 décembre à l’espace culturel d’Agon-Coutainville. .

Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 84 23 66 98

