LIUBA THEATRE DU GRAND ROND Toulouse

THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-10-11 15:35:00

2025-09-24

Liuba est un spectacle musical, poétique et théâtral inspiré de la vraie Liuba, rencontrée en Moldavie lors d’un périple de 7 mois à la rencontre de femmes du monde qu’a réalisé l’autrice Alix Soulié.

Soraya Boulicot donne vie à cette Liuba pour nous guider dans ses souvenirs de vieille femme qui ne l’a pas toujours été ! Un vrai moment de poésie musicale pour les enfants… et ceux qui le sont restés… .

English :

Liuba is a musical, poetic and theatrical show inspired by the « real » Liuba, whom author Alix Soulié met in Moldavia during a 7-month journey to meet women from around the world.

German :

Liuba ist ein musikalisches, poetisches und theatralisches Spektakel, das von der « echten » Liuba inspiriert ist, die die Autorin Alix Soulié während einer siebenmonatigen Reise nach Moldawien getroffen hat, um Frauen aus aller Welt zu treffen.

Italiano :

Liuba è uno spettacolo musicale, poetico e teatrale ispirato alla « vera » Liuba, che l’autrice Alix Soulié ha incontrato in Moldavia durante un viaggio di 7 mesi per conoscere donne di tutto il mondo.

Espanol :

Liuba es un espectáculo musical, poético y teatral inspirado en la « verdadera » Liuba, a quien la autora Alix Soulié conoció en Moldavia durante un viaje de 7 meses para conocer a mujeres de todo el mundo.

