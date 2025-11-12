L’IUT Chimie de Montpellier en visite chez Sanofi Sanofi Aramon Aramon

L’IUT Chimie de Montpellier en visite chez Sanofi Sanofi Aramon Aramon mercredi 12 novembre 2025.

L’IUT Chimie de Montpellier en visite chez Sanofi Mercredi 12 novembre, 08h00 Sanofi Aramon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T08:00:00 – 2025-11-12T12:00:00

Fin : 2025-11-12T08:00:00 – 2025-11-12T12:00:00

Sanofi Aramon Route d’Avignon, 30390 ARAMON Aramon 30390 Gard Occitanie

Les étudiants de l’université découvriront le processus de fabrication du principe actif pharmaceutique de la recherche et développement à la production.