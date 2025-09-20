L’iUT Nord Franche-Comté vous dit tout, ou presque, sur ses 22 000 m2 ! IUT Nord Franche-Comté, Techn’hom Danjoutin

L’iUT Nord Franche-Comté vous dit tout, ou presque, sur ses 22 000 m2 ! Samedi 20 septembre, 10h30 IUT Nord Franche-Comté, Techn’hom Territoire-de-Belfort

Sur inscription.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Depuis 1969, l’université Marie & Louis Pasteur rayonne sur le nord Franche-Comté à travers ses campus de Belfort et Montbéliard. Fidèle à ses trois grandes missions de service public –former, chercher, contribuer à la société–, elle vous invite à découvrir un patrimoine immobilier qui relie passé, présent et avenir.

À l’occasion des Journées européenne du patrimoine, plongez au cœur de l’IUT Nord Franche-Comté et de son site emblématique du Techn’hom de Belfort. De l’architecture des années 1970 au grand projet de transformation ÉcoCampus (près de 50 millions d’euros investis), ce parcours vous fera comprendre comment les lieux d’hier deviennent les campus de demain.

Pendant 1h30, votre guide vous accompagnera à la découverte de ce patrimoine universitaire, témoin d’une histoire en mouvement au service de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Vous seront aussi proposés un quizz ludique, des goodies à remporter et un apéritif convivial pour terminer la visite.

IUT Nord Franche-Comté, Techn'hom 19 avenue du Maréchal Juin, 90000 Belfort Danjoutin 90400 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 58 77 00 https://www.iut-nfc.univ-fcomte.fr/ En voiture : par A36, sortie 13 Belfort Nord Les Glacis, direction Techn'Hom | En train : gare de Belfort en centre-ville, gare TGV à 20 min (navette de bus) | En bus : depuis la gare, ligne 3 direction Valdoie arrêt IUT ou depuis la vieille ville, ligne 2 direction Cravanche, arrêt Sainte Thérèse.

